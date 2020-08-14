مي حلمي: معرفش اتطلقت ولا لأ.. ومحمد رشاد تليفونه مقفول

رنا صلاح الدين - أثارت الإعلامية المصرية مي حلمي جدلا كبيرا، في أول تعليق لها على انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد.

مي كتبت، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط".

الإعلامية المصرية أضافت: "وآسفا حاولت اتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفه بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

مي حلمي ومحمد رشاد

وكان الفنان المصري محمد رشاد قد فاجأ متابعيه بحذف صوره مع زوجته المذيعة مي حلمي، كما ألغى متابعة صفحتها على موقع "إنستجرام".

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وكشفت مصادر مقربة من الطرفين انفصالهما في سرية تامة بعد وقوع خلافات متكررة بينهما الفترة الأخيرة، والتزم الثنائي الصمت.

كما أكد مدير أعمال محمد رشاد، صحة الأخبار حول انفصالهما، وذلك دون الخوض في التفاصيل.

وعلى الرغم من حذف محمد رشاد لصور مي حلمي، إلا أنها ما زالت تحتفظ بصورها مع محمد رشاد ولم تلغِ متابعتها له عبر إنستجرام.

وفي أول تعليق لمحمد رشاد قال عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام: " أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء".

محمد رشاد ومي حلمي