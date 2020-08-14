كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد شقيقه الممثل والمنتج محمد محمود عبدالعزيز.
كريم نشر صورة جمعته بشقيقه، وهنئه بقوله: "كلامي زي ما هو ١٤/٨ يعني محمد يعني محمود يعني عبد العزيز يعني أخويا يعني الغالي يعني الرجوله يعني الإنتاج يعني الشهامه والجدعنه والحنيه والعسليه".
الفنان المصري أضاف، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "يعني بإختصار النهارده عيد ميلاد الرجوله..كل سنه وأنت طيب يا فنون مصر".
محمد رد على تهنئة شقيقه، بقوله: "حبيبى و ابنى البكرى و اخويا الصغير و ضهرى و سندى، ربنا يخليك ليا و يكرمك و يفرح قلبك و اشوفك دايما انجح و اجمد واحد فى العالم".
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