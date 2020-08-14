كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد شقيقه الممثل والمنتج محمد محمود عبدالعزيز.

كريم نشر صورة جمعته بشقيقه، وهنئه بقوله: "كلامي زي ما هو ١٤/٨ يعني محمد يعني محمود يعني عبد العزيز يعني أخويا يعني الغالي يعني الرجوله يعني الإنتاج يعني الشهامه والجدعنه والحنيه والعسليه".

الفنان المصري أضاف، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "يعني بإختصار النهارده عيد ميلاد الرجوله..كل سنه وأنت طيب يا فنون مصر".

محمد رد على تهنئة شقيقه، بقوله: "حبيبى و ابنى البكرى و اخويا الصغير و ضهرى و سندى، ربنا يخليك ليا و يكرمك و يفرح قلبك و اشوفك دايما انجح و اجمد واحد فى العالم".