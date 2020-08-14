نادية الجندي تختصر سنوات عمرها بجلسة تصوير صيفية.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية نادية الجندي لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة صيفية، اختصرت الكثير من سنوات عمرها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، والتي ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير يضم الكثير من الألوان المبهجة.

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نادية وضعت “برنيطة” على رأسها، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمجوهرات أنيقة، ووضعت نظار شمسية على عينيها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

يذكر أن الفنانة المصرية نادية الجندي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سكر زيادة”، وشاركها البطولة كل من الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، وغيرهم.