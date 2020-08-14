أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/8/14 02:49 م بتوقيت أبوظبي
بعد طرحه في 12 أغسطس/آب الجاري تمهيداً لعرضه في نهاية الشهر، واجه صناع فيلم "SADAK 2- ساداك 2" ببوليوود مفاجأة غير متوقعة من رد الفعل السلبي تجاه الإعلان الترويجي للفيلم.
ووفقاً لموقع "إنديا توداي" فإن الفيلم الذي تشارك في بطولته النجمة عاليا باهات والنجم سانجاي دوت، حصد الإعلان الترويجي له عدداً غير مسبوق من حالات عدم الإعجاب في أول يوم من طرحه.
وقال الموقع إن الإعلان الذي طرح عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بشبكة "ديزني هوت ستار"، المختصة بطرح الأفلام الهندية والتابعة لشبكة البث الرقمي "ديزني +"، تلقى 5.6 مليون حالة عدم إعجاب في يوم واحد.
وبعد مرور يومين على طرح الإعلان وصل عدد حالات عدم الإعجاب به لـ8 ملايين، وبلغ عدد المشاهدات ما يزيد عن 32 مليون مشاهدة.
وربط موقع "إنديا توداي" هذا التفاعل السلبي مع الإعلان الترويجي، بالشبهات التي حامت حول الممثلة الشابة عاليا باهات بأنها قد تكون من المتسببين في إقبال النجم الهندي الراحل "سوشانت سينغ راجبوت" على الانتحار، بعد ظهور فيديو قديم لها كانت تتنمر عليه.
ويخرج فيلم "SADAK 2" المخرج الهندي ماهيش باهات، والد النجمة عاليا باهات، وهو استكمال للجزء الأول من الفيلم الذي طرح بالاسم نفسه عام 1991.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل سلبي غير مسبوق ببوليوود مع "ساداك 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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