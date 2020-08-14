إيطاليا ترحب باتفاق الإمارات وإسرائيل وتؤكد أنه خطوة مهمة لإحلال السلام المزيد

رحبت إيطاليا، الجمعة، بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، مؤكدة أنه خطوة مهمة لإحلال السلام واستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.

وأعربت الخارجية الإيطالية، في بيان، عن “الأمل بأن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكدت على أن ”القرار الإسرائيلي بتعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطوراً إيجابياً نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام“.

Advertisements

وأشارت الى أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره “البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة”.

وأمس الخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الاتفاق الذي لاقى ترحيبا وإشادات عربية وعالمية مثل دفعة دبلوماسية باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، التي ما انفكت دولة الإمارات في طليعة المدافعين عنها نضالا وعونا للشقيقة فلسطين.