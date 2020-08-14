الاتحاد الأوروبي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يخدم استقرار المنطقة المزيد

رحب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، الذي تم بوساطة أمريكية، ويقضي بإيقاف الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.





وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن هذا الاتفاق يخدم استقرار المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد أعرب عن ترحيبه بالاتفاق بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل.

وقال جوتيريس: "نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

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كما أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق واعتبره خطوة تحقق السلام.

وقال جونسون في تغريدة له: "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تجميد ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على طريق شرق أوسط أكثر سلامًا".

رحب وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات .

واعتبر لو دريان قرار إسرائيل تعليق ضم أراض فلسطينية "خطوة إيجابية ".

وأمس الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.