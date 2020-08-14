شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..شقيق سمير الإسكندرانى يكشف لليوم السابع وصيته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى الإسكندرانى شقيق سمير الإسكندرانى إن الفنان الراحل كان بيعمل خير كتير ويساعد ناس كتير فى الخفاء ولا أحد يعلم ذلك، وكان الراحل يساعد أى إنسان في موثف ضعف أو اضطهاد وهذا هو الشق الإنسانى الذي كان يفعله الراحل في الخفاء.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، في الشق الفنى، هو أصلا فنان تشكيلى ومزج الفن مع المزيكا فكان بيعمل حاجات جديدة وأول شريط نزله كان درس فى تطوير المزيكا.

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وتابع زمان كانوا عاملين حاجة اسمها الفرانكو اراب وهي مزيج من اللغة الفرنسية مع الألحان الشرقية، وخد الأغاني اللى بيغنيها صباح فخرى ووديع الصافى ووزعها توزيع غربى لدرجة إن محمد عبد الوهاب قال فى جلسة خاصة أن سمير الإسكندرانى عمل اللى كان نفسنا نعمله.

وعن إصرار إقامة جنازته بمسجد السيدة نفيسة رغم الاجراءات الاحترازية التى اقرتها رئاسة الوزراء لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، قال إن الراحل أوصى بتشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأبسط الأمور اننا نصلى عليه فى ساحة المسجد تباركا بها.

وشيع جثمان الفنان الراحل سمير الاسكندراني من ساحة مسجد السيدة نفيسة، وأدي صلاة الجنازة شقيقه الدكتور سامي الاسكندراني وابنتي الراخل نجوي ونيفين، كما شارك أيضا في أداء الصلاة كلا من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنانة نادية مصطفي واعضاء النقابة.