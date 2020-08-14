شكرا لقرائتكم خبر عن أوكتافيا سبنسر تدعم إيلين دى جينيريس فى أزمتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة أوكتافيا سبنسر الإعلامية إيلين دى جينيريس فى أزمتها الأخيرة، حيث كتبت على حسابها على موقع إنستجرام كل الحب والدعم لكل من إيلين والموظفين فى برنامجها، فيما قامت بنشر صورة إيلين بالأبيض والأسود فى سن صغيرة، مؤكدة أن إيلين شخصية داعمة ومرحة.

ولاقى دعم سبنسر انتقادات من جمهورها ممن ردوا عليها فى التعليقات بأنها نجمة وبالتالي ستعاملها أيلين أفضل معاملة وستشعر منها أنها داعمة ومرحة لكن تعاملاتها مع الموظفين مختلفة.

وكانت إيلين دى جينيريس اعتذرت للعاملين فى برنامجها حيث قالت "من أول يوم فى العمل بالبرنامج قبل 17 عاما ونحن عاهدنا أنفسنا أن يكون البرنامج مكان للسعادة، ولن يرفع أحد صوته على أحد وسيعامل الجميع باحترام، لكن من الواضح أن شيئًا ما تغير، وأشعر بخيبة أمل عندما علمت أن الأمر لم يكن كذلك".

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وأضافت "أنا آسفة أى شخص يعرفنى يعرف أنه لا أحد عكس ما أؤمن به ولم أكن أتمكن من تحقيق النجاح الذى حققته بدونكم".

وكان موقع ديلى ميل ذكر قول أحد الموظفين السابقين في برنامج إيلين دي جينيريس أن الموظفين بالبرنامج لم يكن لهم الحق فى النظر إليها أو التحدث معها، وأن فريق عمل إلين دى جينيريس هو فقط الذى كان يتفاعل معها ويضحك علي نكاتها، الأمر الذي كان يجعله هو وزملاءه يطالبونهم بالهدوء أثناء التصوير. ويأتى ذلك ضمن التحقيقات التى فتحتها WarnerMedia مع موظفين حاليين وسابقين في البرنامج للوقوف علي الشكاوى المنسوبة لمقدمة البرنامج والتي تتضمن سوء المعاملة والعنصرية والتميز.