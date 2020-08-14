شكرا لقرائتكم خبر عن تانيا قسيس تشارك فى حفل موسيقى تنظمه الأمم المتحدة دعما للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنًا ودعمًا للبنان وشعبه فى مواجهة الانفجار غير المسبوق، ستقدم أوركسترا الموسيقى للأمم المتحدة ( United Nations Chamber Music Orchestra - UNCMS) حفلاً موسيقياً، لدعم جهود الإغاثة المستمرة فى لبنان بمشاركة الفنانة اللبنانية العالمية تانيا قسيس يوم الأحد 16 أغسطس 2020 الساعة 7 مساءً (بتوقيت بيروت) عبر قناة الأمم المتحدة ويعود ريع هذا الحفل الى الصليب الأحمر اللبناني لصالح الشعب اللبناني.

الفنانة تانيا قسيس حائزة على مدالية تقدير من الجمهورية اللبنانية فهي تجسّد العصر الجديد للجمال الثقافي اللبناني وقد وصل صوتها الآسر وأسلوبها الموسيقي إلى العديد من البلدان وأدّت عروضها في المسارح الكبرى مثل الأولمبيا في باريس ودار أوبرا سيدني في أستراليا وساحة دومو في ميلانو أمام أكثر من 50000 متفرج، ومهرجان القلعة في القاهرة، ومهرجان الأرز الدولي في لبنان وفي مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.

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وسيقدّم أوركسترا الموسيقى للأمم المتحدة من منازلهم - للحدّ من انتشار فيروس كورونا - جنبًا إلى جنب مع تانيا قسيس - من بيروت، وتحديداً حي الجميزة المدمّر - ترنيمتها الإسلامية المسيحية "افي ماريا مختلطة مع الآذان" بمشاركة معن زكريا وفارس مسعد، وكذلك أغنيتها "وطني" (كتبها ولحنها مروان خوري لتانيا قسيس ونالت عليها جائزة الموريكس دور كأفضل أغنية وطنية).

الفنانة تانيا قسيس هي سفيرة فخرية للكتيبة الكورية الجنوبية لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وهي منذ عام 2013 مؤسسة ورئيسة جمعية ONE LEBANON - الجمعية غير الحكومية التي تجمع الآلاف من المتابعين الذين يؤمنون بوحدة لبنان – والتي ينتمي لها فريق كبير من المتطوعين الناشطين بقوة على الأرض، حيث يقومون اليوم بتوزيع المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الصحية على العائلات المحتاجة ويساعدونهم في تنظيف منازلهم المتضررة وإصلاحها.

وتقوم أيضاً جمعية ONE LEBANON بتوزيع الوجبات والمياه على متطوّعي الصليب الأحمر اللبناني لدعم عملهم على الأرض.