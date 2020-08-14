شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب متأثرة بانفجار بيروت: "مش عم بقدر اتخطى المرحلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة اللبنانية مايا دياب تعيش أزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث أكدت أنها لا تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة، حيث قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" "مش عم بقدر اتخطى المرحلة.. عايشة بحجر تام بمكان واحد وما بدّى اتحرّك.. الحزن يقتلنى بعض الناس والأصدقاء بلّشوا يرجعوا لحياتن الطبيعية كيف؟؟ بيروت انا معك وحدّك واذا في شي عم بيريحني هو مساعدة المنكوبين والمشرّدين..بحبِّك".



مايا دياب

وكانت النجمة اللبنانية مايا دياب قد أعربت عن استيائها من طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من إهمال الحكومة وتسببها في انفجار مرفأ بيروت، وغردت مايا دياب على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "نزلنا على الطريق عُزَّل نبكي بيروت ونتحسّر ونطلب منهم الرحيل، قابلونا بالرصاص، اوعى بعد كده أي رئيس يقولكم حاربوا الفساد منساعدكن، هم الفساد وهم العار وهم من دمّر كل شىء".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث تتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.