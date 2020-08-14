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شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو..وصول جثمان الفنان سمير الإسكندرانى لمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الكبير سمير الإسكندرانى لأداء صلاة الجنازة عليه من ساحة مسجد السيدة نفيسة، حيث غيب الموت الفنان سمير الإسكندرانى مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ82 عاما.
وقدم سمير الإسكندرانى، عبر مشواره الفنى عشرات الأغانى المميزة مثل "مين اللى قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".
جنازة سمير الاسكندرانى (1)
جنازة سمير الاسكندرانى (2)
جنازة سمير الاسكندرانى (3)
جنازة سمير الاسكندرانى (4)
جنازة سمير الاسكندرانى (5)
جنازة سمير الاسكندرانى (6)
جنازة سمير الاسكندرانى (7)
جنازة سمير الاسكندرانى (8)
جنازة سمير الاسكندرانى (9)
جنازة سمير الاسكندرانى (10)
جنازة سمير الاسكندرانى (11)
جنازة سمير الاسكندرانى (12)
جنازة سمير الاسكندرانى (13)
جنازة سمير الاسكندرانى (14)
جنازة سمير الاسكندرانى (15)
جنازة سمير الاسكندرانى (16)
جنازة سمير الاسكندرانى (17)
جنازة سمير الاسكندرانى (18)
جنازة سمير الاسكندرانى (19)
جنازة سمير الاسكندرانى (20)
جنازة سمير الاسكندرانى (21)
جنازة سمير الاسكندرانى (22)
جنازة سمير الاسكندرانى (23)
جنازة سمير الاسكندرانى (24)
جنازة سمير الاسكندرانى (25)
جنازة سمير الاسكندرانى (26)
جنازة سمير الاسكندرانى (27)
جنازة سمير الاسكندرانى (28)
جنازة سمير الاسكندرانى (29)
جنازة سمير الاسكندرانى (30)
جنازة سمير الاسكندرانى (31)
جنازة سمير الاسكندرانى (32)
جنازة سمير الاسكندرانى (33)
جنازة سمير الاسكندرانى (34)
جنازة سمير الاسكندرانى (35)
جنازة سمير الاسكندرانى (36)
جنازة سمير الاسكندرانى (37)
جنازة سمير الاسكندرانى (38)
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