صور وفيديو..وصول جثمان الفنان سمير الإسكندرانى لمسجد السيدة نفيسة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الكبير سمير الإسكندرانى لأداء صلاة الجنازة عليه من ساحة مسجد السيدة نفيسة، حيث غيب الموت الفنان سمير الإسكندرانى مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندرانى، عبر مشواره الفنى عشرات الأغانى المميزة مثل "مين اللى قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يذكر أن سمير الإسكندرانى مطرب ورسام مصرى، ولد فى حى الغورية عام 1938، التحق فى كلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها ، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية واصر على لقاء الرئيس الراحل (جمال عبدالناصر) شخصيًا ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل مصر، قدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.