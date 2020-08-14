شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" للشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "إلا أنا" تأجيل البدء فى تصوير الحكاية الخامسة من العمل، التى تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وإخراج مريم أحمدى إلى الشهر المقبل، بعدما كان مقرر انطلاقها بعد عيد الأضحى المنصرم مباشرة، على أن يشهد الأسبوع بعد المقبل بدء تصوير الحكاية الرابعة والتى تحمل اسم "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل وإخراج محمود كامل.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى بطولتها.

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جميلة عوض

"لازم أعيش" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أن" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتواصل تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، أما السادسة فتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها واولادها.

يذكر أنه أعيد عرض فيلم "بنات ثانوى" حالياً لجميلة عوض، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، بمشاركة هنادى مهنى محمد الشرنوبى ومى الغيطى وهدى المفتى ومايان السيد ومحمد مهران، وقدمت فيه شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.