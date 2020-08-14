بالصور| ابنة سمير الإسكندراني تبكي في وداعه لمثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انهارت ابنة الفنان سمير الإسكندراني، من البكاء، في جنازة والدها، والتي أقيمت في ساحة مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من أصدقائه المقربين، وعدد من المشاهير بينهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والكاتبة فاطمة ناعوت.

والتقطت عدسة "الخليج 365"، صورًا لنيفين ونجوى، ابنتي الفنان الراحل الذي غادر عالمنا بعد صراع مع المرض، مساء أمس الخميس 13 أغسطس، وظهرت إحداهما غير قادرة على أن تتمالك دموعها.

جدير بالذكر أن الدكتور سامي الإسكندراني وهو يؤم المصلين في صلاة الجنازة.

سمير الإسكندراني مطرب، ولد في حي الغورية عام 1938، التحق بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية.

وأصر الإسكندراني على لقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيًا، ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر، كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة، قدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.