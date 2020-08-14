بجناحي ملاك.. سمية الخشاب تنشر صورة لها من تصميم معجبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من تصميم أحد متابعيها.

وظهرت "سمية"، في الصورة بجناحي ملاك، وعلقت: "شكرا على التصميم الرائع أحلي فانز".

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من ناحية أخرى، اعتذرت سمية الخشاب مؤخرًا عن فيلم "صابر وراضي"، الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد أدم، وعلم "الخليج 365" أن اعتذارها جاء بسبب خوفها من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا خوفا على والدتها، التي تحرص على اصطحابها إلى مواقع التصوير.

ورغم انتشار أنباء عن تصوير المشاهد، التي لا تظهر بها سمية، لحين اللحاق بفريق العمل، فقد تأكد الخليج 365 أن سمية انسحبت بشكل نهائي وتم استبدالها بالمذيعة رزان مغربي.

كان آخر أعمال سمية الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.