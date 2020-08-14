نادين نجيم: "فكر ببيوتنا المكسرة وبجروحنا ما عم لاقي حل غير الصلاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حول الوضع الحالي بلبنان، وقالت: "عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا، عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين إيديي حل غير الصلاة والدعاء".

وأضافت: "ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي، وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحبابنا، الله أكبر منن كلن!، الله أكبر علين".

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت، ما أحدث دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن مقتل 154 شخصا بينهم رعايا عرب وأجانب، وجرح حوالي 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.