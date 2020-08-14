بالصور| فاطمة ناعوت تبكي في جنازة سمير الإسكندراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الكاتبة فاطمة ناعوت، على المشاركة في وداع الفنان الكبير سمير الإسكندراني، وحضرت جنازته التي خرجت من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الجمعة 14 أغسطس.

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وظهرت فاطمة باكية وهي تودع الفنان الراحل، ولم تتمالك دموعها. كما شهد محيط المسجد حضور عدد من محبيه إلى جانب أسرته وأصدقائه المقربين.

يُذكر أن سمير الإسكندراني مطرب، ولد في حي الغورية عام 1938، التحق بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية.

وأصر الإسكندراني على لقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيًا، ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر، كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة، قدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.