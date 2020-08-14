رسالة جديدة من محمد رشاد عن مي حلمي: "مينفعش نكمل بعد 3 مرات طلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان محمد رشاد، مجددًا على الأشخاص الذين يسألونه عن سبب خلافه مع مي حلمي بعد إعلانه انفصاله عنها أمس الجمعة.

وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، استعان رشاد بالآية القرآنية التي تقول: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"

وعلق على انفصاله عن مي حلمي قائلًا: "الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف ثاني كان في يوم جزء من حياتي، وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل ولا كأنه محصلش".

وأضاف: "أنا بطلب من كل الناس تعدي الموضوع ده وكأنه مجاش قدامهم، لإني مهما شفت تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو بالوحش، في الأول والأخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

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وتابع المطرب الشاب: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وكل شيء نصيب، وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس، ولإنسانة طيبة، ليها مكانة في قلبي، والعشرة انتهت لحد هنا، وده هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".

واختتم رشاد حديثه قائلًا: "أتمنى تقروا وتفهموا الكلام كويس وتنفذوه من فضلكم، كل شيء نصيب والكلمة الطيبة قدرها كبير عند الله وفي قلوب الناس".

كانت الساعات الماضية، شهدت انتشار أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لـ الخليج 365 خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.

قبل أن يؤكد رشاد الخبر بشكل رسمي، إذ نشر رشاد صورة له وعلق: "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ما عرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء في الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".

ومن جانبها أعلنت مي حلمي أنها لا تعلم شيئا عن طلاقه لها سوى عن طريق السوشيال ميديا، مؤكدة إنها حاولت التواصل مع رشاد ولم تتمكن من الوصول إليه.