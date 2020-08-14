رامي جمال يوجه رسالة لزوجته: "لو متخانقناش يوم ويوم أزعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان رامي جمال، صورًا له رفقة زوجته "ناريمان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية من خلال الصور.

وعلق "رامي": "أجدع ست في الدنيا اللي مستحملاني بكل تفاصيلي وعيوبي، اللي موجودة في الوحش قبل الحلو، اللي نفسي أحقق أحلامها قبل أحلامي، اللي شافت مطبات في حياتي أكتر من الطبيعي اللي لو متخانقناش يوم ويوم أزعل، ربنا ما يحرمني منك ويرضيكي قد ما بترضيني".

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال رامي جمال فيديو كليب "سقف"، والذي حقق نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.