صورة| نانسي عجرم تدعم متظاهري لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دعمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، المظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجًا على الوضع الحالي في لبنان.

وغردت "نانسي"، عبر حسابها بـ"تويتر"، بصورة لمتظاهري لبنان وعلقت عليها: "انت يا لبنان، انت حبيب العُمر".

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وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن مقتل 154 شخصا بينهم رعايا عرب وأجانب، وجرح حوالي 5000، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.