صور.. انهيار ابنة الفنان سمير الإسكندراني خلال تشييع جثمان والدها

انهارت ابنة الفنان سمير الإسكندراني بكاءً، حزنًا على وفاة والدها أثناء تشييع جثمان الفقيد .

شيع، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني، من مسجد السيدة نفيسة، ليدفن في مثواه الأخير بمقابر الأسرة في المقطم.

يذكر أن المطرب والرسام سمير الإسكندراني، توفى أمس الخميس عن عمر ناهز ٨٢ عامًا بمستشفى النزهة الجديد بعد معاناة مع مرض الفشل الكُلوي.

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سمير الإسكندراني من مواليد حى الغورية بالقاهرة في ٨ فبراير عام

٣٨ ١٩، وقدم الإسكندراني، خلال مسيرته الفنية عشرات الأغاني، خصوصًا الوطنية مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر" و"تسلم الأيادي".

كما شارك في بعض الأعمال الفنية القليلة نذكر منها مسلسل الوليمة، فيلم دقات على قلبي، القناة ٩٠ سهرة تليفزيونية.