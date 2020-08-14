صور.. أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني

أدى عددًا من أهالي ومحبي الفنان الراحل سمير الإسكندراني، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، بمسجد السيدة نفيسة.

ووصل، منذ قليل، جثمان الفنان سمير الإسكندراني إلى مسجد السيدة نفيسة، ليتم دفنه بمقابر العائلة بالمقطم.

يذكر أن المطرب والرسام سمير

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الإسكندراني توفى أمس الخميس عن عمر ناهز ٨٢ عامًا بمستشفى النزهة الجديد بعد معاناة مع مرض الفشل الكُلوي.

جدير بالذكر أن سمير الإسكندراني، من مواليد حى الغورية بالقاهرة في

٨ فبراير عام ٣٨ ١٩ وقدم الإسكندراني، خلال مسيرته الفنية عشرات الأغاني، خصوصًا الوطنية مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر" و"تسلم الأيادي".

كما شارك في بعض الأعمال الفنية القليلة، نذكر منها مسلسل الوليمة، فيلم دقات على قلبي، القناة ٩٠ سهرة تليفزيونية.