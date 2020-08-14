وصل، منذ قليل، جثمان الفنان سمير الإسكندراني، إلى مقر مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عليه، ليتم دفنه في مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالمقطم.
يذكر أن المطرب والرسام سمير الإسكندراني، توفى أمس الخميس عن عمرناهز ٨٢ عامًا بمستشفى النزهة الجديد بعد معاناة مع مرض الفشل الكُلوي.
جدير بالذكر أن سمير الإسكندراني، من مواليد حى الغورية بالقاهرة في ٨ فبراير عام٣٨ ١٩، وقدم الإسكندراني خلال مسيرته الفنية عشرات الأغاني، خصوصًا الوطنية، مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر" و"تسلم الأيادي".
كما شارك في بعض الأعمال الفنية القليلة نذكر منها مسلسل الوليمة، فيلم "دقات على قلبي، القناة ٩٠ سهرة تليفزيونية".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وصول جثمان سمير الإسكندراني لمسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.