مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى سمير الإسكندراني

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع.

وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة ولجميع الفنانين في مصر والوطن العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفى عن عمر ناهز الـ82 عامًا في مستشفى النزهة الجديد إثر مضاعفات صحية نتيجة معاناته من الفشل الكُلوي، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بالمقطم.