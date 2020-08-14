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جوردي كرويف يعود إلى الدوري الصيني
عُيّن المدرب الهولندي جوردي كرويف مدرباً لنادي شنجن الصيني لكرة القدم في تجربة ثانية في الدولة الآسيوية الاكثر سكاناً في العالم، بعد استقالته الشهر الماضي من تدريب منتخب الإكوادور من دون أن يحظى بفرصة قيادته في أي مباراة.
ويخلف كرويف (46 عاماً) الإيطالي روبرتو دونادوني، الذي ترك منصبه في 11 آب الجاري بعد 4 مباريات فقط من الموسم، حقق فيها فوزا وحيدا مقابل 3 خسارات.
وأشار النادي الجنوبي في بيان: “سيصل المدرب كرويف إلى الصين في 16 آب الجاري ويخضع بعضها للبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس كورونا”.
وسيضطر كرويف للدخول في حجر منزلي لمدة 14 يوماً قبل التفرغ لإدارة فريقه الجديد.
وكان نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، عيّن في كانون الثاني الماضي مدربا للاكوادور، لكنه عاد الى إسبانيا حيث أمضى معظم مسيرته كلاعب، ما إن بدأ تفشي “كوفيد-19” أواخر شباط.
وبدأ كرويف مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد الإنكليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيرا فاليتا المالطي.
ودرب كرويف في الصين نادي شونغكينغ دانغداي ليفان.
وبعد تعيينه الأول في الصين في آب 2018، نجح في ابقاء شونغكينغ في مصاف أندية النخبة، قبل ترك الفريق في كانون الاول 2019 بعد فشل مفاوضات تمديد عقده.
ويحتل فريقه الجديد شنجن المركز السادس من أصل 8 أندية في مجموعة داليان.
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