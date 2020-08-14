“بلاي إن” فاصل بين بورتلاند وممفيس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - سيجمع الملحق المؤهل “بلاي إن” إلى الأدوار الاقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين بورتلاند ترايل بلايزرز وممفيس غريزليز، بعد اقتناص الأول المركز الثامن في منطقته الغربية واحتفاظ الثاني بالتاسع، وذلك على حساب فينيكس صنز غير المحظوظ.

بورتلاند يتفادى الاحراج

وعلى غرار مبارياته الأخيرة، تعملق داميان ليلارد وقاد بورتلاند إلى الفوز على بروكلين نتس 134-133 في “فقاعة” اورلاندو بولاية فلوريدا بسبب فيروس كورونا.

وهذه المرة سرق ليلارد كرة حاسمة قبل 1,11 دقيقة على نهاية الوقت من المتألق كاريس ليفيرت (37 نقطة)، ومررها لسي دجاي ماكولوم (25 نقطة) الذي منح فريقه التقدم باربع نقاط 134-130.

لمع الموزع ليلارد مجددا مسجلا 42 نقطة و12 متابعة، بينها 8 ثلاثيات من 14 محاولة.

قال ليلارد: “ها نحن جئنا الى هنا وحققنا فوزا جديدا. الشعور افضل لخوض الملحق ونحن نستحق التواجد هناك بعد العمل الذي قمنا به في المباريات الثماني”.

ورغم سجله التهديفي الخارق في المباريات الأخيرة، قال ليلارد انه توقع مباراة قوية من نتس الذي يلتقي مع تورونتو رابتورز في الدور الاول من الـ”بلاي أوف”: “اعرف ما كان ينتظرنا الليلة. لم تكن المباراة سهلة على الاطلاق”.

وسيكون بورتلاند (35 فوزا و39 خسارة) بحاجة لفوز واحد على ممفيس (34-39) في نهاية الأسبوع، ليحتل المركز الثامن المؤهل إلى “البلاي أوف”، حيث سيواجه لوس أنجلس ليكرز في الدور الاول، وتكون مبارزة منتظرة بين ليلارد و”الملك” ليبرون جيمس.

ممفيس يتنفس

وبعدما استأنف الدوري في المركز الثامن بفارق معدل 3,5 انتصارات عن اقرب منافسيه، ترك ممفيس مساحة لفينيكس وسان انطونيو سبيرز بالعودة الى المنافسة وتعزيز أملهما بالتأهل الى الـ”بلاي اوف”.

لكن في نهاية المطاف، حشر نفسه في الملحق المؤهل بفوزه على متصدر المنطقة الشرقية ميلووكي باكس 118-106.

لكن ممفيس يتعين عليه الفوز مرتين على بورتلاند في الملحق، لخطف بطاقة التأهل الثامنة في المنطقة الغربية.

وفي غياب نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الموقوف لنطحه لاعبا من واشنطن ويزاردز، قاد الثنائي ديلون بروكس (31 نقطة) والعملاق الليتواني يوناس فالانسيوناس (26 نقطة و19 متابعة و12 تمريرة حاسمة)، ممفيس الى الفوز على صاحب افضل رصيد في الدوري.

انتهاء حلم فينيكس

قدّم فينيكس المطلوب منه وأكثر، بعد فوزه الثامن تواليا دون اي خسارة بعد الاستئناف، متخطيا دالاس مافريكس 128-102.

ولم يكتمل حلم صنز (34-39)، بفوز بورتلاند على بروكلين، ليخطف ممفيس المركز التاسع في الغربية بفارق المواجهات المباشرة مع صنز.

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وقاد الجناح المتألق ديفن بوكر فريقه الى الفوز بتسجيله 27 نقطة و7 متابعات، فيما لم يخض النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش سوى 13 دقيقة مع دالاس وسجل 18 نقطة.

وكان بوكر من ابرز اللاعبين بعد العودة وبلغ معدل تسجيله 30,5 نقطة في ثماني مباريات.

قال بوكر: “هدفنا كان التحسّن ولقد حققنا ذلك. اعتقد اننا قاربنا الموضوع بذهنية صحيحة بعد العودة، من التمارين، المعسكر في فينيكس واول اسبوعين بعد قدومنا الى هنا. الجميع كان جاهزا بنسبة 100%”.

سبيرز يودّع باكرا

وللمرة الاولى في 23 عاما، لن يخوض سان انتونيو سبيرز الادوار الاقصائية. وهذه سابقة لمدربه الفذّ غريغ بوبوفيتش الذي قاد سبيرز الى امجاد رائعة طوال تلك الفترة محققا خمسة القاب في 22 موسما.

وقال بوبوفيتش (71 عاما) الذي يبلغ رصيده في البلاي اوف 170 فوزا مقابل 114 خسارة، ممازحاً: “هذه معلومة خاطئة، خاطئة تماما! أناس كثيرون يقولون لي ان السلسلة لم تتوقف، اتحدث مع الناس طوال الوقت. يكلمونني ويقولون لي +بوبو السلسلة لم تنته!+ لا أعلم من اين تختلقون هذه الاخبار!”.

لكن في النهاية تحدث بجدية “اعرف ان هذا الامر يعني الكثير للجماهير. هناك امور اهم الان ويجب ان نتقدم الى الامام”، مضيفا انه لا يوجد اي سبب لعدم بقائه مدربا لسبيرز الموسم المقبل.

وسقط سبيرز (32-39) امام يوتاه جاز 112-118. كان كيلدون جونسون افضل المسجلين له مع 24 نقطة، فيما سجل ثمانية لاعبين 10 نقاط او اكثر ليوتاه.

وعبر بوبوفيتش عن رضاه عن لاعبيه الشبان “لا اسهب بالحديث عن الماضي. الاهم هو الحاضر.. انا سعيد للطريقة التي لعبوا بها”.

وانهى لوس أنجلس ليكرز الموسم المنتظم بخسارة امام ساكرامنتو كينغز 122-136.

سجل بادي هيلد 28 نقطة والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 27 ليحقق كينغز فوزه الثالث بعد العودة.

في المقابل، سجل النجم ليبرون جيمس الذي حامت شكوك حول مشاركته لإصابة في فخذه، 17 نقطة في اقل من 15 دقيقة في الشوط الاول.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل “اعتقد ان شباننا جاهزون للدخول في اجواء البلاي اوف. ليبرون كان قادرا على الدخول قليلا في الايقاع كي لا يتوقف كثيرا بين المباريات. لذا كانت امور ايجابية كثيرة، لكن طبعا علينا ان نلعب افضل من اليوم”.