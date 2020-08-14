خالد سليم يرفض دخول ابنته الوسط الفني وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــــرد: حلّ النجم خالد سليم ضيفاً على قناة “الحياة”، حيث كشف عن امتلاك ابنته خديجة موهبة الغناء، وأن صوتها قوي جداً ويساعدها في أن يرافقها بالعزف على العود وهي تغني. وأضاف: “لا أحب أن تدخل ابنتي مجال الغناء، لأنني لا أريد أن ترى وتواجه التعب والانتقادات التي مررت بها ولكن إذا فضّلت مجال الغناء فسأكون بجوارها في أي مكان.”

وتحدث خالد خلال اللقاء عن دعم زوجته خيرية الدائم له، وأنه يتمنى أن يُرزق كل رجل لم يتزوج بعد بزوجة مثلها.

من ناحية أخرى، أوشك فيلم “جدو مشاكل” للنجم خالد سليم، على الخروج إلى النور، بعد ثلاث سنوات من احتجازه في العلب، بحيث تم طرح الأفيش الدعائي للعمل الذي انطلق تصويره في عام 2017، وكان يحمل اسم “اتنين في واحد” وقتها، وتعرّض للكثير من المشاكل الإنتاجية التي أدت الى إيقافه أكثر من مرة، إلى أن تمّ الانتهاء من تصويره بالكامل. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب خالد سليم، كلٌ من لطفي لبيب ومي القاضي وسامي مغاوري وسناء شافع ومحمد رضا، وتدور أحداثه حول شاب يدعى “حازم” منفتح على العالم، وتربطه علاقة بجدّه، ومن خلال ما يحدث له بسبب جدّه تنقلب حياته رأساً على عقب، ويحاول التعايش مع هذا الأمر.