نادين نجيم في تعليق جديد على انفجار بيروت: الله أكبر منهم جميعهم

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم تغريدة جديدة حول الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت. وأكدت نادين التي ترقد في المستشفى بعد تعرضها لإصابات عدّة بسبب الإنفجار أنها تفكر بالناس المجروحة ولكن لا حلّ غير بالصلاة والدعاء حتى يمنحهم الله القوة للاستمرار من أجل أولادهم.

وقالت نادين في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “أفكر بالناس أفكر ببيوتنا المكسرة أفكر بجروحاتنا أفكر بوجعنا أفكر بالظلم، ليس هناك من حلّ بين يدي غير الصلاة والدعاء حتى ربنا يعطينا القوة، لا اعلم كيف سنواجه الأيام المقبلة، كيف سنكمل ولكن مجبورين ان نقف لأجل أولادنا وأحبابنا الله اكبر منهم جميعهم.. الله أكبر عليهم”.

وكانت نادين نجيم قد فاجأت الجميع بقرار الهجرة من لبنان بعد اصابتها بإنفجار مرفأ بيروت. وقالت في تغريدة: “منذ هذه اللحظة من المستشفى اخذت القرار: سأترك البلد وأعيش بأمان ببلد آخر يحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحن منرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي وشكراً”.

وخضعت نادين في اليومين السابقين لعمليتين جراحيتين جراء الاصابة التي تعرضت لها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى وقوع أكثر من 177 شهيدًا وأكثر من 6000 جريحًا والعديد من المفقودين حتى اللحظة.