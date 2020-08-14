استكمال تصوير الموسم الثاني من "ذا ويتشر"

أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/8/14 02:22 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شبكة "نتفليكس" رسمياً استكمال تصوير الموسم الثاني من مسلسل "The Witcher- ذا ويتشر" للنجم الكبير هنري كافيل، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال المخرج ستيفن سورجيك عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام" إن المسلسل يستكمل تصويره حالياً، مؤكداً أن الممثلين ملتزمين بمراعاة التباعد الاجتماعي خلال التصوير لضمان الوقاية من كورونا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن سورجيك أخرج حلقتين من الموسم الأول من المسلسل، الذي حقق نجاحاً كبيراً دفع شبكة "نتفليكس" للتحضير لطرح موسم ثاني وثالث منه.
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