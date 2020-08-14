بالمستندات.. القصة الكاملة لغسل أموال مشاهير "السوشيال" في الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضجة كبيرة تُصاحب عادة القضايا التي يتورط فيها المشاهير حول العالم، خاصة إذا تعلقت بجرائم احتيال ونصب وغسل أموال.

مؤخرا أثيرت ضجة مماثلة في العالم العربي بعد تفجير قضية تورط فيها عدد من الوجوه المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) في الكويت، وظفوا التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق كسب غير مشروع.

أوائل يوليو/تموز، فجرت النيابة العامة الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت في غسل مئات الملايين من الدولارات، بعد تحقيقات استغرقت أشهر على خلفية تضخم أرصدتهم البنكية، في القضية التي هزت الرأي العام وعرفت باسم "غسل أموال مشاهير الكويت".





قائمة المتهمين التي أعلنتها النيابة الكويتية ضمت نحو 12 من المشاهير ومكاتب شركات شهيرة كدفعة أولى، حسب قولها، موضحة أن هناك نحو 27 مشتبها تحت الرصد بينهم تجار خمور ومخدرات يجري التحري حول أعمالهم وثرواتهم.

قرارات مبدئية اتخذها النائب العام الكويتي شملت تعميم أسماء المتهمين ومنعهم من السفر في انتظار صدور قرار الضبط والإحضار لبدء مقاضاتهم، فضلا عن التحفظ على أموالهم وتجميد أرصدتهم في البنوك، وهو قرار امتثل له البنك المركزي الكويتي 28 يوليو/تموز.



شبهات كثيرة حامت حول مصادر الأموال، لكن النيابة الكويتية قالت إن معظم الأموال مصدرها من الخارجن مؤكدة أن في حال ثبوت الإدانة بحق المتهمين فسيدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسلها.

شبكة غسل أموال





البداية جاءت بإعلان وزارة الداخلية الكويتية، 13 يوليو/تموز، إلقاء القبض على شبكة تجري عمليات غسل أموال، وذلك بناء على تحريات استمرت أشهر وركزت على تتبع تحركاتهم داخل مناطق عدة في الدولة.

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر، و4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم".

وتابعت: "المواقع عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وجرى تفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها والقبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه".

وأوضحت الداخلية الكويتية أن نتائج التفتيش انتهت إلى العثور على:

- سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.

- دراجات رباعية الدفع.

- ساعات ومجوهرات ثمينة.

- مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

-عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على استمرارية التحقيقات للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في القضية والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة، وإحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

أسماء المتهمين





تفاصيل مثيرة كشفتها النيابة العام الكويتية خلال التحقيقات مع شبكة غسل الأموال، أعلنت عن بعضها وتركت الأخرى للصحف المحلية التي تولت المهمة، وبينها الموقع الإلكتروني لجريدة "القبس"، الذي كشف بعض التفاصيل التي دارت داخل أروقة النيابة الكويتية، واعترافات مثيرة نقلها على ألسنة مصادر مطلعة.

المصادر المطلعة قالت إن الأجهزة الأمنية رصدت المتهمين 3 أشهر وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على "أنستقرام" لبيع الساعات الثمينة، ما قاد إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبيّن أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني، يمتلك مكتبَي سيارات وسفريات، كشفت التحريات تردد الإيراني على محال صرافة محددة لتحويل مبالغ كبيرة.

ووفق المصادر، فإن 5 من المتهمين وهم (كويتيان ومصري وإيراني وبدون يحمل جوازاً بلجيكيا)، اعترفوا خلال التحقيقات أمام "أمن الدولة" الكويتي، بأن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثِّفون التحقيقات لكشف المصدر الحقيقي لهذه الأموال.

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ثم توالت الأحداث، إذ كشفت التحريات الأمنية أن المتهم صاحب حساب "أنستقرام" الذي يروّج عبره للسيارات الفارهة على علاقة بعدد من مشاهير السوشيال ميديا، ومع توسع التحقيقات أعلنت النيابة العامة في الكويت تورط 10 من المشاهير في القضية، ونشرت وسائل إعلام الكويتية أسماءهم وهم:

1- يعقوب بوشهري

2- فوز الفهد

3- دانة الطويرش

4- مشاري بو يابس

5- حليمة بولند

6- عبدالوهاب العيسى

7- فرح الهادي

8- جمال النجادة

9- شفاء الخراز

10- مريم رضا

وفي خضم تلك الأحداث، أصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن أعمال وحدة التحريات المالية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت إدارة التنفيذ الجنائي "الإنتربول" أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقا لآخر إحصائية سنوية.

متهمون جدد





"القبس" نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الجهات الرقابية الكويتية ترصد 30 من المشاهير وفحصت الحسابات البنكية لبعضهم، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدّاً إليهم، زعموا أنهم حصلوا عليها نظير إعلانات، موضحا أن العدد الإجمالي للبلاغات ضد المشاهير وصل إلى 20 حتى مطلع أغسطس/آب، بينهم 10 أعلن أسماؤهم سابقا.

وقال إن من المتوقع صدور قرارات بمنع المتهمين الـ10 الجدد، أكد المصدر أنه سيتم منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم فور التحقيق مباشرة، كما أن إجراءات الضبط والإحضار قد تصدر الأيام المقبلة.

حملة الحرب على الفساد لم تتوقف عند المشاهير، إذ توسعت لتشمل شركات تحاول الإيهام بأن الأموال التي تدخل في حساباتها مشروعة. وقال مصدر مطلع لـ"القبس" إن النيابة الكويتية تلقّت 10 بلاغات غسل أموال ضد شركات دخلت حساباتها أموال طائلة رغم أن نشاط بعضها ورأسمالها أقل بـ%1000 من الأرباح التي تدخل حساباتها، ما يعني شمولها بشبهة غسل الأموال وتجب محاسبتها.

ونقل المصدر عن وحدة التحرّيات الكويتية التأكيد في بلاغاتها أن هناك شبهة غسل الأموال بحق عدد من الشركات، وبالتالي فإن النيابة العامة تطلب تحرّيات من جهاز أمن الدولة، ومن ثم قد تتخذ إجراءات ضبط وإحضار وتجميد أرصدة ومنع سفر في الأيام المقبلة بحق المتهمين.

الأربعاء، قررت النيابة العامة الكويتية حجز جميع اليخوت والمركبات والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون في القضية، وطالبت وزارة المواصلات بمنع تصرفهم أو وكلائهم فيها، وعدم القيام بأي تعاملات لدى الوزارة سواء بيع أو إهداء.

وإضافة إلى الأسماء السابق ذكرها، نظرت النيابة العامة في ملف ملف خاص بإعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، وممثلة كويتية، اتضح تضخم حساباتهم البنكية على نحو مريب وظهرت أسماؤهم ضمن قائمة المشبوهين.



