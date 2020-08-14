Aug 14, 2020
تحت عنوان “أرضنا مش للبيع”، رفعت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم الصوت لعدم بيع الناس لبيوتهم المتضررة في مار مخايل والجميزة والأشرفية جراء انفجار مرفأ بيروت وذلك بعدما تلقى أصحاب هذه البيوت عدة عروض من سماسمرة لشرائها.
وقالت نجوى كرم في تغريدة: “أرضنا مش للبيع أوعى تبيع بيتك… بيصير عندك مفتاح وما في إلو باب”.
وكانت نجوى كرم قد عبّرت عن حزنها شديد جراء انفجار بيروت، وقد وجهت رسالة صوتية قاسية جداً للسلطات اللبنانية. وعزّت أهالي الشهداء الذين سقطوا ضحايا جراء الانفجار وتمنت الشفاء العاجل لكلّ المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم ترفع الصوت مرة جديدة بعد انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.