فن ومشاهير

نجوى كرم ترفع الصوت مرة جديدة بعد انفجار بيروت

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Patricia 0 تبليغ

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Aug 14, 2020

تحت عنوان “أرضنا مش للبيع”، رفعت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم الصوت لعدم بيع الناس لبيوتهم المتضررة في مار مخايل والجميزة والأشرفية جراء انفجار مرفأ بيروت وذلك بعدما تلقى أصحاب هذه البيوت عدة عروض من سماسمرة لشرائها.

وقالت نجوى كرم في تغريدة: “أرضنا مش للبيع أوعى تبيع بيتك… بيصير عندك مفتاح وما في إلو باب”.

وكانت نجوى كرم قد عبّرت عن حزنها شديد جراء انفجار بيروت، وقد وجهت رسالة صوتية قاسية جداً للسلطات اللبنانية. وعزّت أهالي الشهداء الذين سقطوا ضحايا جراء الانفجار وتمنت الشفاء العاجل لكلّ المصابين.

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