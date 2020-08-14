شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد عن طلاقه لمى حلمى: ياريت الناس تعدى الموضوع كأنه محصلش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أزمة انفصاله عن المذيعة مى حلمى تحدث، اليوم، الفنان محمد رشاد عن علاقته بزوجته السابقة مى حلمى، وأشار إلى بعض التفاصيل، مطالبا المتابعين بإغلاق الموضوع تماما، كأنه لم يكن، حيث نشر رشاد عبر حساباته على السوشيال ميديا، رسالة قال فيها، "قبل أى شىء بسم الله الرحمن الرحيم .. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. صدق الله العظيم".. الآية الكريمة دى بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصنى، وتخص طرف تانى كان فى يوم جزء من حياتى.. وبعد 3 مرات طلاق أكيد ماينفعش نكمل وكأنه محصلش".



محمد رشاد على انستجرام

وتابع رشاد، "أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبنى أو لا.. بتابعنى أو متعرفنيش أصلا.. أنهم يعدو الموضوع كأنه مجاش قدامهم.. لإنى مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجى بالحلو أو الوحش.. وفالأول والآخر ياريت نراعى أن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة ... قضينا أيام منها الحلو.. ومنها اللى مش حلو.. وكل شيء نصيب وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة فى قلبى والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا.. وده هيكون اخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".

واختتم رشاد "أتمنى تقروا وتفهموا الكلام كويس وتنفذوه من فضلكم.. كل شىء نصيب والكلمة الطيبة قدرها كبير عند الله و في قلوب الناس".

وكانت مى حلمى، علقت على القصة قائلة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بـ"انستجرام"، "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلانى رسميا حتى الآن، ولقد علمت عن خبر انفصالى وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما أنتم عرفتم بالظبط.. وآسفة حاولت اتأكد من الخبر من زوجى الحالى أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".