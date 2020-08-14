شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين: سمير الإسكندرانى خلد اسمه فى سماء الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" الراحل سمير الإسكندرانى، وذلك من خلال بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة، وجاء فيه "ببالغ الحزن الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، الذى وافته المنية أمس الخميس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات".

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، فالراحل قدم خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأغنيات الوطنية، التى خلدت اسمه فى سماء الفن المصرى والعربى.

وتوفى الفنان سمير الإسكندرانى مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك وقد ولد في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي). درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة.