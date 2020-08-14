محمد رشاد يكشف تفاصيل جديدة حول انفصاله بالمذيعة مي حلمي

كشف الفنان محمد رشاد تفاصيل جديدة بشأن انفصاله عن المذيعة مي حلمي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر "رشاد" صورة عن الطلاق ثلاث مرات مطالبا جمهوره بتجاهل خبر انفصاله نظرا لأنه لم يتحدث عن تفاصيله، كما تمنى السعادة لجمهوره وطليقته. لجمهوره وطليقته. وعلق الفنان محمد رشاد على المنشور قائلا: "أتمني تقروا وتفهموا الكلام كويس وتنفذوه من فضلكم.. كل شيء نصيب والكلمة الطيبة قدرها كبير عند الله وفي قلوب الناس".

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