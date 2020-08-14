شاهيناز تطرح أغنية جديدة بعنوان كنت حلفت

طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "كنت حلفت" من ألبومها الجديد حياتي أحلى على عدد من المنصات الإلكترونية وعلي قناتها الرسمية اليوتيوب. ويشار إلى أن تعد أغنية كنت حلفت أغنية من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد "حياتي أحلى". وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين. ويقول مطلع الأغنية: أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني

آه ياني من اللي هيجرى لي أنا

قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري

وفي بعدك بيمسك فيّ أنا

أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة

هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية

أيوة هو بقى قلبك إبتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي

هي دي الحالة اللي جات لي أنا كنت أفتكرها يومين وتعدي

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