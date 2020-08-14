إيناس محمد : "السوشيالتيه" برنامج إكتشاف المواهب

كشفت الإعلامية إيناس محمد، أنها سجلت عده حلقات علي شاشة التلفزيون المصري من خلال برنامج يحمل إسم "السوشيالتيه" والذي يذاع على قناة النايل كوميدي ويتم عرضه يوم الأربعاء ويعاد يوم الخميس من كل أسبوع .

أعربت إيناس أن لاقت عرض الحلقة الأولى من البرنامج تزايد متفاوت وملحوظ في ارتفاع نسب المشاهدة علي مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تميزها لإستضافة الفنان الموهوب "محمد رشاد" الذي إنتهى من مؤهله الدراسي ولم يجد فرصة عمل كفنان إلي أن يأس لمده زمنيه قصيره ثم ظل يكافح إلي أن أتجه إلي تقديم موهبته علي السوشيال ميديا عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام والتيك توك ونال استحسان المتابعين.

يشار إلي ما سبق ذكره بأن محمد برع فى تقمص العديد من الشخصيات المختلفة مما يؤديها بشكل كوميدي وهذا ما اكسبه إلي زياده نسبه المتابعين لديه وشهرة واسعة بين أوساط الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن تسببت هذه الحلقة علي إعجاب نسبه متميزه من الشباب الذين يقدمون محتوى هادف السوشيال ميديا والذين وجدوا صعوبة فى إيجاد فرص لإكتشاف مواهبهم الحقيقية مما جعلهم يدعمون على صفحاتهم برنامج "السوشيالتيه" الذى يسلط الضوء على مواهبهم ويعرضها على شاشة التلفزيون لإيصالها لملايين المتابعين.



جدير بالذكر بأن الإعلامية ايناس محمد بدأت عملها بالتلفزيون المصرى

وقناة النايل كوميدي منذ عام 2018 لتحقق نجاحا استمر على مدار ثلاث أعوام من خلال برنامج "أخبارنا الحلوة"، والذى تم تكريمها على اثره بعدة مهرجانات لتميزها كأصغر إعلامية شابة.ثم برنامج "السوشيالتيه" الذى يعد من فكرتها وأعدادها وهو من إنتاج قناة النايل كوميدي، لاقت فكرتها قبولا لدى القائمين على القناة لتستضيف فى الحلقات المقبلة عدد من المواهب الشبابية نجوم السوشيال ميديا فنذكر منهم نادر الكميلي ، عبد الله الزيات ، خالد توينز ، عبد الرحمن العجمي ، امير عبد الواحد ، مودي حسن ، على ابو كيلا وغيرهم من المواهب والنجوم الشابة الصاعدة الواعدة على مواقع السوشيال ميديا ممن يبحثون عن الفرص لعرض مواهبهم للجمهور مما أعرب الشباب عن سعادتهم بدعم البرنامج حيث أن هو فرصتهم الحقيقية التى ظلو طويلا يبحثون عنها لإظهارها إلي النور .