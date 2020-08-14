أحمد نافع يحقق مليون مشاهدة بأغنيتي "الحب أهو" و" زي القمر" فور طرح ألبومه الجديد

طرح المطرب أحمد نافع ألبومه الجديد " ١٠٠٠ حياة " بشكل نهائي علي شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب، حققت أكثر من أغنية نسبة مليون مشاهدة علي اليوتيوب منهم أغنية "الحب أهو" و أغنية " زي القمر " في غضون ٢٤ ساعة فور نزول الالبوم حيث يحتوي الألبوم علي ١٢ أغنية مختلفة ومتنوعة علي مستوي الكلمات واللحن والتوزيع.
بقولك ايه " من كلمات : اسلام عماد الدين واسامة الشاعر ومن الحان: أحمد نافع وتوزيع : طارق توكل وجيتارات: أحمد حسين ووتريات : تركي والاغنية الرابعة" بعد وقت" من كلمات : أسامة الشاعر والحان: حسيني وتوزيع:محمد السيد. والاغنية الخامسة " علي كيفها " من كلمات أسامة الشاعر وألحان:أحمد نافع وتوزيع: محمد السيد وجيتار: روكيت وقانون: ماجد سرور وناي :محمد عاطف ووتريات : يحيي الموجي.
أولي هذه الأغنيات "ليلة في الغرام " والاغنية الثانية " الحب أهو " كلمات :أسامة الشاعر وألحان: حسيني وتوزيع : طارق توكل وجيتارات: أحمد حسين . والأغنية الثالثة هي "
والأغنية السادسة " بحب أفتكرها " من كلماتاحمد علي موسي وألحان: مدين وتوزيع:طارق توكل والأغنية السابعة " بحب أفتكرها" من كلمات: أسامة الشاعر وألحان: حسيني وتوزيع : طارق توكل وجيتار: أحمد حسين والأغنية الثامنة "ولا اقدر" من كلمات : وائل توفيق والحان:محمد شحاتة وتوزيع: محمود صبري والاغنية التاسعة هي" وقابلتها" من كلمات : وائل توفيق وألحان:مدين وتوزيع: طارق توكل وجيتار : أحمد حسين والأغنية العاشرة هي " ١٠٠٠ حياة" من كلمات : أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع: محمد السيد وجيتار: أحمد حسين والاغنية الحادية عشر" سوء اختيارنا" من كلمات : أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع:طارق توكل وأغنية الأخيرة " زي القمر " من كلمات: أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع : طارق توكل ومستشار اعلامي للالبوم: موسي صبري.
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