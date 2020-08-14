ماذا علق مروان خوري على قرار الهجرة الذي انتشر في الساعات الماضية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 59 دقيقة

وفي التفاصيل أن مروان خوري قرر الهجرة بعد انفجار بيروت ولعدم الاستقرار الأمني في لبنان دون تحديد وجهته.

وخرج الفنان والملحن مروان خوري عن صمته نافيا كلّ ما أُشيع عن نيّته بمغادرة لبنان، ونشر تغريدة على صفحته الشخصية عبر تويتر قال فيها: “لا صحّة أبداً للأخبار الّتي تُروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة”.

وأردف خوري قائلاً “لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الأمل! نحن الناس العاديون أصحاب البيوت والارض والوطن! الوطن لنا! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون… أمّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وأمان”.

لا صحة ابداً للاخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الامل ! نحن الناس العاديون اصحاب البيوت والارض والوطن ! الوطن لنا !! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون…امّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وامان

ودرس خوري في جامعة الروح القدس – الكسليك السولفيج والهارموني والعزف على البيانو. وعندما كان في السابعة من عمره شارك في حفلات فنية، كما أنه قاد فرقة برنامج ليلة حظ مع المخرج سيمون أسمر الذي عرضته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، إضافة إلى مشاركته كعازف في فرقة رفيق حبيقة في برنامج ستوديو الفن عام 1993 والذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

وفي سنة 1987 حصل على الجائزة الثانية في التلحين من جامعة الروح القدس – الكسليك قدمها له ممثل لرئيس الجمهورية أمين الجميّل. وفي عام 1995 صدرت له أغنية فيك لما بلاك. وبعام 2002 صدر له ألبوم تحت عنوان خيال العمر وكان من إنتاج “شركة ريلاكس إن” و”ميجا ستار”، وصور من هذا الألبوم أغنية “يا شوق” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج باسم كريستو. وهكذا سلك طريقه نحو النجاحات ليحقق الإنجازات المبهرة في عالم الفن