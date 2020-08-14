مهمة صعبة تنتظر زيدان

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زين الدين زيدان
تنتظر المدير الفني لـ ريال مدريد مهمة ليست سهلة، تتمثل في إقناع بعض اللاعبين بأن وقتهم في النادي انتهى.
وذكر موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية أن قائمة الملكي في الموسم المقبل تضم 25 لاعباً، مع عودة مارتن أوديغارد، لكنها لا تضم أندري لونين، الحارس البديل، بعد رحيل ألفونسو أريولا.
ولا تشمل القائمة أيضاً ألفارو أودريوزولا وداني سيبايوس، رغم أنهما يمكن أن يعودا من الإعارة، فضلاً عن العديد من الأسماء الأخرى، لذلك فإن زيزو يواجه مهمة صعبة لاختيار اللاعبين.
والأكيد أن لا أحد يرغب في الرحيل عن بطل إسبانيا، لكن الأمر الواقع يفرض على زيدان اختيار العدد وإقناع الآخرين بأن وقتهم انتهى.
وأضاف الموقع أن ريال مدريد يحتاج إلى 180 مليون أورو هذا الصيف ثمن الراحلين، لإنقاذ ميزانيته من دون إنجاز أي تعاقد.
ويمكن للملكي أن يتخلى عن بعض مهاجميه، مثل لوكا يوفيتش، غاريث بايل، ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز وإبرهيم دياز
وبات من المؤكد أن ريال مدريد سيبيع خاميس رودريغيز هذا الصيف، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن نية جوفنتوس بضم إيسكو.
زين الدين يزيد زيدان هو لاعب كرة قدم فرنسي سابق ومدرب ريال مدريد الإسباني الحالي. نظرًا لكونه من أمهر لاعبي كرة القدم ، كان زيدان صانع ألعاب من النخبة، اشتهر بأناقته ورؤيته وتحكمه في الكرة وبراعته، وكان يلعب في مركز الوسط المهاجم مع أندية نادي كان، بوردو، يوفنتوس وريال مدريد.
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