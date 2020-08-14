وفاة الفنان سمير الإسكندراني

رنا صلاح الدين - توفي الفنان المصري سمير الإسكندراني، مساء الخميس 13 أغسطس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وكان الفنان الراحل سمير الإسكندراني متواجدا بمستشفى النزهة، حيث كان يتلقى العلاج هناك، حتى وافته المنية
ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل، ظهر الجمعة 14 أغسطس، بمقابر الأسرة بالمقطم حيث يجري دفن الجثمان.
وسمير الإسكندراني ولد في حي الغورية عام 1938، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين.
درس سمير الإسكندراني في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين.
دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة، ثم قدم مجموعة كبيرة من الأغاني بعد عودته لمصر.
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