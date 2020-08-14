هل يستقر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في هذا القصر الفخم؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً التُقطت من خارج وداخل قصر يقع على تلال مونتيسيتو في مدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وقيل إنه أصبح مُلكاً للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأشار موقع TMZ المتخصص في شؤون المشاهير إلى أن ثمن العقار يصل إلى 14 مليوناً ونصف المليون دولار أميركي، وأن مساحته تبلغ 18 ألف قدم، وأنه يحتوي على 9 غرف نوم و16 حمّاماً. كما أفاد بأنه محاط بما يقرب من 5 فدادين من الأرض.

ولفت الموقع إلى أن بيتاً للضيوف أُلحق بالمكان إلى جانب حمّام سباحة وحدائق، مضيفاً أنه مزوّد ببوابات مجهّزة على المستوى الأمني بتقنيات متطورة.

وذكر أن بداخله مكتبة ومكتباً ومنتجعاً صحياً، فضلاً عن صالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب للأطفال وأروقة ومسرح ومرآب يمكن أن يتسع لرَكْن خمس سيارات.

ونقل تقرير الموقع عمّن سمّاهم مطلعين على شؤون الأسرة الملكية قولهم إن الأمير تمكّن من شراء القصر بمساعدة من والده الأمير تشارلز.