نيللي كريم تظهر الجانب المرح من شخصيتها على “تيك توك”

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية نيللي كريم الأنظار بأحدث ظهور لها على تطبيق “تيك توك”. وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” الفيديو الذي قامت بتسجيله وظهرت فيه برفقة ابنتها وحيث رافقت إحدى الأغنيات مثيرة اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وتفاعل هؤلاء من خلال تعليقاتهم مع الفيديو حيث أشاروا في معظمهم إلى انها تتمتع بخفة الدم معبرين عن إعجابهم بأدائها.

ويشار إلى أن نيللي لفتت الأنظار منذ أشهر قليلة بإعلان خطوبتها إلى رجل الأعمال عمر إسلام حيث حدث هذا بشكل مفاجئ. واشارت في لقاء هاتفي أجري معها ضمن حلقة من برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى إلى ان أولادها موافقون على زواجها.

وفي المقابل رفضت التطرق إلى المزيد من جوانب حياتها الخاص وقالت: “أحب أن تكون حياتي الشخصية صندوقاً مغلقاً، فما يهتم به الجمهور هي أعمالي الفنية وعادة ما أجري أي حوار صحافي أو لقاء لمناسبة عرض مسلسل أو فيلم جديد”. وأضافت: “أنا مش بحب أنشر حياتي الشخصية، إحنا شخصياً مش بنعرف أي شيء عن حياة الصحافيين الشخصية”.