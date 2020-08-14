متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من حالة الصدمة والحزن التي يعيشها النجم اللبناني نادر الأتات بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الفائت، والذي تسبّب بوقوع عدد كبير من الضحايا ودمار العاصمة اللبنانية إلا أنه يحاول أن يجد بارقة أمل يساعد من خلالها الجمهور على تخطي هذه المحنة الصعبة.
ونشر نادر الأتات عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” صورة لمدينة بيروت وأرفقها بتعليق يحمل الكثير من الأمل فكتب: “بترجع.. بيروت”.
وكان نادر الأتات قد أعرب عن ألمه الشديد بعد انفجار بيروت حيث بتغريدة سابقة: “عم ببكيك من قلبي يا حبيبي يا وطني.. حزني كبير عليكي يا عاصمتي بيروت.. الوجع كبير والجرح بعدو عم يكبر يا رب الرحمة لروح الشهداء والشفاء للجرحى أهلي وإخوتي وولاد بلدي”.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات في رسالة أمل من وسط الدمار: “بترجع.. بيروت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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