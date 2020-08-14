حقيقة إصابة حسام تحسين بك بكورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: شاع مؤخراً خبر مفاده أن الفنان السوري السوري حسام تحسين بك وابنته الممثلة نادين تحسين بك اصيبا بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

وهو ما أوضحه الممثل الثدير من خلال اتصال هاتفي أجري معه على أثير إذاعة “ميلودي أف أم” السورية. ونفى صحة الخبر معرباً عن استغرابه واستيائه وواصفاً مطلقي الشائعات بالمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي.

واضاف أنه وابنته وابنه يتمتعون بصحة جيدة وأنهم بألف ألف خير. كما كشف أنه في صدد تصوير عملين أحدهما هو “ولاد السلطان” ويؤدي فيه دور زعيم حارة يمتلك حماماً، يتزوج من امرأة تنجب طفلاً قبل أن تتوفى ليتزوج بعد هذا من امرأة اخرى تنجب طفلاً آخر.

Advertisements

ولفت إلى أن احداث العمل تدور في هذا الإطار حيث تنشأ الخلافات بين ولديه بسبب الغيرة. وأضاف أنه يشارك أيضاً في العمل الثاني إلى جانب الفنان طارق مرعشلي. كما ذكر أن ابنته تشارك في مسلسل “حارة القبة” للمخرجة السورية رشا شربتجي.