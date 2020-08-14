مي حلمي ترد على خبر طلاقها: "زوجي تليفونه مغلق"

علقت المذيعة المصرية مي حلمي على تصريحات الفنان محمد رشاد التي أعلن فيها خبر انفصاله عنها، مشيرة إلى أنها لم تتأكد من الخبر بعد.

ونشرت المذيعة مي حلمي عبر خاصية استوري على موقع أنستقرام تعليقا شديد الجراءة حول خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد قالت خلاله: "ردا على كل ما نشر أمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط.. وآسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".







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وكان المطرب محمد رشاد أعلن انفصاله عن مي حلمي من خلال حسابه على موقع "فيسبوك"، إذ كتب قائلا: "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ما عرفوا خبر انفصالى.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

يذكر أيضا أن مي حلمي نشرت عدة فيديوهات بعد انتشار الخبر وهددت خلالها المتطفلين على حياتها، وأكدت أنها سوف تلجأ للقضاء وتتهم من ينتهك خصوصيتها بالتشهير.



