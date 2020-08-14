تعليق جديد من نادين ن. نجيم حول انفجار بيروت

Aug 14, 2020
نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم تغريدة جديدة حول الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت. وأكدت أنها تفكر بالناس المجروحة ولكن لا حلّ غير بالصلاة والدعاء حتى الله يمنحهم القوة للاستمرار لأجل أولادهم.
وقالت نادين في تغريدة: “أفكر بالناس أفكر ببيوتنا المكسرة أفكر بجروحاتنا أفكر بوجعنا أفكر بالظلم، ليس هناك من حلّ بين يدي غير الصلاة والدعاء حتى ربنا يعطينا القوة، لا اعلم كيف سنواجه الأيام المقبلة، كيف سنكمل ولكن مجبورين ان نقف لأجل أولادنا وأحبابنا الله اكبر منهم جميعهم.. الله أكبر عليهم”.
وكانت “نجيم” قد فاجأت الجميع بقرار الهجرة من لبنان بعد اصابتها بإنفجار مرفأ بيروت. وقالت في تغريدة: “منذ هذه اللحظة من المستشفى اخذت القرار: سأترك البلد وأعيش بأمان ببلد آخر يحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحن منرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي وشكراً”.
وخضعت نادين في اليومين السابقين لعمليتين جراحيتين جراء الاصابة التي تعرضت لها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى وقوع أكثر من 177 شهيدًا وأكثر من 6000 جريحًا والعديد من المفقودين حتى اللحظة.
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