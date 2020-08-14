ما حقيقة هجرة مروان خوري من لبنان؟

Aug 14, 2020
نفى الفنان الشامل مروان خوري ما يتم التداول به عن نيته الهجرة من لبنان خاصة بعد الانفجار الذي هزّ مدينة بيروت. وأكد ان الوطن لنا ونحن باقون وهم سيرحلون.
وقال “خوري” في تغريدة: “لا صحة ابداً للاخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الامل! نحن الناس العاديون اصحاب البيوت والارض والوطن! الوطن لنا!! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون…امّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وامان”.
تغريدة مروان خوري لاقت ردود أفعال كثيرة من قبل المتابعين الذين أكدوا ان اللبناني لا يستسلم.
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