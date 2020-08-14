ما حقيقة هجرة مروان خوري من لبنان؟

نفى الفنان الشامل مروان خوري ما يتم التداول به عن نيته الهجرة من لبنان خاصة بعد الانفجار الذي هزّ مدينة بيروت. وأكد ان الوطن لنا ونحن باقون وهم سيرحلون.

وقال “خوري” في تغريدة: “لا صحة ابداً للاخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الامل! نحن الناس العاديون اصحاب البيوت والارض والوطن! الوطن لنا!! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون…امّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وامان”.

تغريدة مروان خوري لاقت ردود أفعال كثيرة من قبل المتابعين الذين أكدوا ان اللبناني لا يستسلم.