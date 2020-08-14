بعد الفيديو المثير للجدل.. بدرية طلبة وإنتصار يكشفان لـ"الخليج 365" تفاصيل الخلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشر في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، للفنانة إنتصار، خلال لقائها ببرنامج "اسألنى"، المذاع على قناة cbc، للرد على العديد من الأسئلة الفنية.

ومن ضمن الأسئلة التي وُجهت لانتصار، سؤال متعلق بأن الفنانة بدرية طُلبة قالت إن إنتصار تحب أن تظهر الشر بداخلها للناس، على عكس حقيقتها، لترد الأخيرة: "ياريت تنصح نفسها وتخليها في نفسها وملهاش دعوة بيا، أظهر شر أظهر خير ده شيء يخصني بلاش هي تركز معايا خليها تركز في شغلها".

تصريحات إنتصار عن بدرية لم تمر مرور الكرام على الجمهور، والذين تساءلوا هل هناك خلاف وقع بينهما؟، ولماذا؟، خاصة وأن الثنائي يقدم برنامجا ومسرحية معًا.

"الخليج 365" تواصل مع الفنانتين للرد على أسئلة الجمهور، وقالت "بدرية"، التي رفضت التعليق في البداية، إنها لا تعرف شيئًا عن تصريحات إنتصار، وإنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل التي تخبرها بإن إنتصار أساءت إليها: "هي حرة، أصل دي نوايا اللي جوايا وجواها عند ربنا الله أعلم، اللي بطلبه في النهاية إن ربنا يديني على قد نيتي من ناحية الناس كلها مش من ناحية إنتصار بس".

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وأضافت: "أنا لو جوايا شر ربنا اللي هيحاسبني مش العبد، والحمد الله كل اللي حواليا عارفين جوايا شر ولا لا، وربنا وحده العالم بالقلوب والخفايا".

ونفت "بدرية"، نشوب خلاف بينها وإنتصار، قائلة: "مفيش خلاف إنتم شايفين إننا بنتعامل إزاي، وإنتصار معايا في البرنامج ومعايا في المسرحية".

وتأكيدًا على حبها لإنتصار، قالت بدرية، إنها من رشحتها لتشاركها البرنامج والمسرحية: "على فكرة أنا اللي مرشحاها في المسرحية وأنا اللي جايباها معايا في البرنامج، والبرنامج كان ليا لوحدي وأنا اللي قلت للمنتج تبقى معايا".



ومن جانبها علقت إنتصار، على الفيديو، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، نافية وجود خلافات بينهما: "أنا وبدرية بنحب نهزر مع بعض وننكت، ولينا أسلوب خاص كوميدي في هزارنا لدرجة إن الناس بتفتكر إننا بنتخانق بجد، ولكنه هزار من نوع خاص جدًا، زي ما كنا في نفسنة".

وفي يناير الماضي، تعاقدت انتصار وبدرية طلبة مع شركة الريفي ميديا لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة "النهار"، يحمل اسم "بيت ريا وسكنية"، وذلك بعد تقديمهما برنامج "نفسنة" الذي حاز على شهرة كبيرة، كما تعاونا مؤخرًا في مسرحية "ريا وسكنية تاني".