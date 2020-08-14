لايبزيغ يطيح بأتلتيكو مدريد ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - منذ 37 دقيقة

تمكن فريق لايبزيغ الألماني من بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه الخميس على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 على ملعب “جوزيه ألفالادي” في لشبونة.

وسجّل الإسباني دانيال أولمو (50) والأميركي تايلر أدامس (88) هدفي لايبزيغ، والبرتغالي جواو فيليكس (71 من ركلة جزاء) هدف أتلتيكو.

وسيلعب لايبزيغ في المربع الذهبي بمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي، المتأهل الأربعاء بعدما قلب تأخره بهدف أمام أتالانتا الإيطالي حتى الدقيقة الأخيرة إلى فوز 2-1.

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ولن يتوقف فريق لايبزيغ، ولا مدربه، طويلا أمام ما تحقق الخميس، بالتغلب 2-1 على أتلتيكو مدريد، وبلوغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إذ يبدو النادي الألماني متطلعا إلى تحقيق “انقلاب” آخر أمام باريس سان جرمان من أجل بلوغ المباراة النهائية.

واعتبر مدرب لايبزيغ، يوليان ناغلزمان، أن “هذا أمر طبيعي عندما تبلغ الدور التالي وتسعى للمزيد. نحن سعداء الليلة. سنبدأ التفكير في (مواجهة) باريس سان جرمان في الغد. ستكون مباراة أخرى صعبة، لكن لدينا خطة”.

وتابع: “من الطبيعي الآن أننا نريد بلوغ النهائي. هذا واضح. عندما نصل إلى هذه النقطة سيمكننا التحدث مرة أخرى”.

ويلتقي برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني الجمعة، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع ليون الفرنسي السبت في اللقاءين الأخيرين من الدور ربع النهائي.