سيلينا غوميز تُعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن تعاونها مع فرقة “بلاكبينك” في أغنية جديدة ستُطرح في 28 من شهر آب/أغسطس الحالي، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور المتشوّق لعمل جديد لنجمته المفضّلة.
الجدير ذكره ان سيلينا غوميز عبّرت مؤخرًا عن إعجابها الشديد بألبوم folklore للنجمة العالمية تايلور سويفت وتحديدا أغنية “Cardigan” التي علقت عليها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” بالقول: ” لقد فعلتها من جديد تايلور سويفت”.
على صعيد آخر كشفت غوميز بحسب موقع “بيلبورد”، أنها ستستعرض مهارتها في الطهي، عبر برنامج يتم تقديمه علي “HBO Max”، مع شيف رئيسي لكل حلقة.
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