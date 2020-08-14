زين العمر ينضم إلى صفوف الشعب: “أنا وعِيْت.. من يجرؤ لينضم”

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدث الفنان زين العمر ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه سلسلة تغريدات على “تويتر” أعلن فيها عن تخليه عن ولائه لأي زعيم كان، مقدمّاً اعتذاراً للشعب اللبناني عن تأييده أي حزب في ما مضى، هو الذي لطالما عُرِف وجاهر بتأييده “التيار الوطني الحر” وبدفاعه الشرس دائماً عن رئيس الجمهورية ميشال عون.

هذه المرّة، لم يرحم العمر زعيماً ولا رئيساً ولا مسؤولاً ولا سياسياً لبنانياً بتغريداته الأخيرة “النارية” المتتالية والتي عبّر فيها عن غضب عارم وحزن شديد بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وأكّد زين العمر في تغريداتها عدم تأييده أي زعيم بعد الآن مقدماً اعتذاراً الى الشعب اللبناني فقال: “كل من يخونني هو خائن…. أنا زعيمي وسيدي الوحيد هو السيد المسيح زعيمي هو وطني وشعبي الموجوع الشهيد فقط…. يلا انقبروا على بيوتكن الله يزلكن متل ما زليتو شعبنا… تفه عليكن استحوا يللي استحوا ماتوا”.

وأضاف: “لا طبابة لا شيخوخة لا مدارس لا كرامة كلو ذل الله يذلكن امين يا رب وبعدن بقولولي زعيم خيي روح اندحش فيه انا وعيت بتمنى كل الشعب يوعا انا بدي وطن عيش فيه بكرامة وعزة نفس الزعيم يحترم شعبه لا يذل شعبه بدي وطن القانون يللي بدو الزعيم يفل من عندي افكارك بطلت تعنيلي”.

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وتابع: “قولوا الحقيقة والحقيقة تحرركم.. صوت الشعب من صوت الله وأنا أعلن أمامكم أنني تخليت عن كل زعمائي وأعلن إنضمامي الى صفوف الشعب اللبناني البطل الذي يكتب بدمائه تاريخ لبنان الجديد الخالي من كل زعماء الطائفية والفساد ولائي لوطن وشعبي فقط من يجرؤ لينضم”.

وتوجه إلى الزعماء السياسيين بالقول: “الزعيم يشعر بالفقراء والموجوعين الزعيم يحافظ على كرامة شعبه أما انتم ايها الزعماء الفاسدون فتتاجرون بدمائنا لكم الله وان الله على كل شيء قدير قال زعيم قال انقبروا استحوا من دماء شهدائنا ايها الأنذال تفه على شرفكن اذا عندكن شرف”.

وتابع: “ما بقا حدا يقلي تسويات أو حرب أهلية إنقبروا بقا شبعنا دم شبعنا من قرفكن شبعنا من إجرامكن لك العما بقلوبكن كيف بتفهموا كلامي موجه للجميع أوعا حدا يفتح تمّو أوعا سرقتوا أحلامنا سرقتوا دموعنا سرقتوا ضحكاتنا اوعا حدا يفتح نيعو فينا شرف أكبر من كل زعمائكن قشة لفة”.

واختتم تغريداته موجهًا اعتذاره إلى لبنان والشعب اللبناني وقال: “لك خلصنااا بقا خلصنااا ما بقا حدا يحكيلي أشعار اوعا بعد حدا يقلي زعيم أنا زعيمي هوي لبنان فقط إجر ولادي بتسوا أكبر زعيم يللي مش عاجبو حديثي يفل أنا طائفتي الشعب فقط تفه علينا كلنا شو عملنا بحالنا اوعا بعد حدا يقلي زعيم انا لبناني بس عذرا يا وطني وشعبي اذا جرحتكم يوماً”.